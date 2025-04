Homem mata cliente de adega após dono de estabelecimento se recusar a vender mais bebida para ele

Confusão em uma adega da zona leste de São Paulo acabou com um homem de 26 anos na noite de domingo (13)). O conflito começou quando o dono do estabelecimento se negou a vender mais bebida a um cliente visivelmente embriagado. Testemunhas relataram que o homem, descontrolado, iniciou os disparos, atingindo as três vítimas. Dois clientes foram levados ao hospital e estão em estado estável. O atirador foi preso em flagrante após tentar se esconder em sua casa, localizada nas proximidades da adega.



