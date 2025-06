Homem mata comerciante após descobrir que nota que furtou era falsa

Claudenir Ferreira, conhecido como Nenê, foi preso em São Paulo após um crime brutal. Durante uma madrugada, ele furtou dinheiro de um comerciante no centro da cidade. Uma das notas era falsa, e ao tentar comprar drogas com ela, foi agredido pelos traficantes. Em retaliação, Claudenir jogou fogo contra o comerciante no dia seguinte. A vítima morreu três meses depois dos ferimentos. Claudenir estava foragido desde o ano passado, mas foi localizado através de reconhecimento facial realizado pelo sistema Smart Sampa.



