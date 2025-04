Homem mata o companheiro da ex-mulher na zona leste de São Paulo

Um homem matou o companheiro da ex-mulher na zona leste de São Paulo. O crime, motivado por ciúmes, foi flagrado pelas câmeras de segurança de uma borracharia.



O incidente começou com uma discussão que rapidamente se transformou em agressão física. O agressor utilizou uma faca para golpear a vítima várias vezes. Após o ataque, ele fugiu do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito no local.



A polícia identificou o suspeito e prossegue com as investigações conduzidas pela delegacia de Itaí Paulista. Wellington, conhecido na vizinhança, trabalhava em um bar próximo e deixa quatro filhas pequenas.



