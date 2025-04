Homem morre após explosão em fábrica de gás no Paraná

Um homem de 29 anos morreu e dois ficaram feridos após a explosão de uma fábrica de gás em Campo Largo (PR). O incidente aconteceu durante a recarga de um cilindro de oxigênio, conforme mostram as imagens de câmeras de segurança. As áreas com materiais perigosos foram isoladas e não há mais risco, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que investiga as causas do acidente.



