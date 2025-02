Homem morre após pular de ponte estaiada no interior de São Paulo

Um homem de 34 anos desapareceu após saltar de uma ponte estalhada no rio Piracicaba, durante um evento com amigos. Após o salto, seus braços foram vistos por alguns instantes na água antes de sumir. Buscas foram realizadas por três dias na região turística até que o corpo foi encontrado. A investigação sobre as causas do incidente segue em andamento. Testemunhas relataram que o trecho do rio estava raso e não era adequado para mergulhos.