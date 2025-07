Homem morre atropelado a caminho de entrevista de emprego em SP

João Paulo da Silva, de 42 anos, morreu ao ser atropelado enquanto ia para uma entrevista de emprego. O motorista, Salatiel de Oliveira, fugiu sem prestar socorro mas foi detido posteriormente após colidir com outro veículo a 20 km de distância, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Ele estava sob efeito de álcool e drogas e foi preso em flagrante. A família de João Paulo está arrecadando fundos para transladar seu corpo ao Ceará, onde residem seus pais, filho e neto. "A gente trabalha aqui praticamente para sobreviver", declarou um familiar sobre as dificuldades enfrentadas pós-acidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!