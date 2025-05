Homem morre eletrocutado após caminhão encostar em fios na Grande São Paulo

Lucas Venâncio Ferreira, de 31 anos, morreu eletrocutado em São Paulo após a caçamba do caminhão em que estava encostar na fiação elétrica. O acidente ocorreu na rodovia Régis Bittencourt, em Itapecerica da Serra. Ele recebeu uma descarga de 13 mil volts e permaneceu em contato com os fios por cerca de oito minutos. Gabriela, esposa grávida de nove meses, relatou que Lucas tentava regular os freios quando ocorreu o acidente. A família acredita que a fiação estava mal instalada. A Enel afirmou que os cabos estão dentro das normas vigentes. A tragédia marcou a família, que busca responsabilização pela suposta negligência.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!