Homem que empurrou bombeiro para o trilho do metrô é condenado a 12 anos de prisão

Foi condenado a 12 anos de prisão o homem que provocou a morte do bombeiro civil Adilson Ferreira ao empurrá-lo para os trilhos da estação da Sé do metrô de São Paulo. O incidente, ocorrido no final de 2023, foi registrado em vídeo. As investigações descobriram que Cauê teria confundido Adilson com um colega de trabalho a quem queria atacar. A família de Adilson considerou a pena injusta.