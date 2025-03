Homem que esperava loja abrir troca tiros com bandidos na zona sul de São Paulo

Um homem de 31 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na avenida Dona Belmira Marim, no Grajaú, zona sul de São Paulo . Ele aguardava a abertura de um comércio quando dois suspeitos em uma moto vermelha o abordaram e começaram a atirar. A vítima, que é colecionador, atirador esportivo e caçador (Cac), reagiu usando sua arma, mas foi atingida no joelho. Foi socorrido e levado ao pronto-socorro do Grajaú. Apesar de possuir a arma legalmente, ele foi autuado por usá-la de forma inadequada, pois as regras para Cacs exigem que as armas estejam descarregadas e transportadas somente para locais autorizados.



