Homem que estava com a família é morto dentro de carro na Grande São Paulo

Um homem foi morto a tiros dentro de um carro em Itapevi, na Grande São Paulo . Ele era o alvo dos disparos e não resistiu aos ferimentos. No veículo, estavam sua companheira e duas crianças, filhas dela. Uma das crianças, de 8 anos, foi baleada e levada ao hospital, sem risco de morte. A polícia investiga o caso e tenta identificar os suspeitos, descritos como uma dupla que se aproximou do carro e atirou várias vezes. O motorista tinha antecedentes criminais.



