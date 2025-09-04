Homem que trabalhava com o serviço de 'disque-drogas' é preso no litoral paulista

Um homem suspeito de operar um esquema de entrega domiciliar de drogas e armas foi preso em Itanhaém (SP). Utilizando uma motocicleta para realizar as entregas, o suspeito atendia pedidos feitos por telefone e levava os produtos ilícitos até pontos combinados com os compradores.

O esquema funcionava como um "teledrogas", em que o criminoso se deslocava por estradas secundárias ou pela contramão em rodovias para encontrar seus clientes. Durante a operação policial que resultou na sua prisão, José Sidclei Firmino da Silva foi encontrado dormindo em sua residência no bairro Gaivota. No local foram apreendidas diversas armas prontas para uso, incluindo um revólver calibre .28 municiado.

Para evitar ser capturado pelas autoridades, o suspeito utilizava veículos registrados em nomes falsos. Na casa onde vivia com a família foram encontrados também uma espingarda calibre .12, carregadores 9mm e cartuchos de fuzil. Além disso, havia cocaína embalada pronta para venda junto com celulares usados nas transações.

A polícia identificou ainda carros e motos utilizados nas entregas ilegais estacionados no quintal do imóvel; um dos veículos possuía registro de furto. Com a detenção do suspeito agora à disposição da justiça, as investigações prosseguem visando desmantelar toda a rede criminosa envolvida nesse comércio ilegal na região.

