Um jovem foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Brooklin, na Zona Sul de São Paulo. O crime ocorreu quando um homem se passou por entregador e abordou a vítima. Após o ataque, testemunhas chamaram uma ambulância que levou o ferido para atendimento médico. A polícia já possui imagens do incidente e investiga a identidade do autor do crime.