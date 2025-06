Homem rouba van escolar em São Paulo e bate em táxi na fuga

Um homem identificado como Francisco roubou uma van escolar em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e, durante a fuga, bateu em um táxi. Lilian Nogueira, dona da van, foi informada do roubo enquanto estava em casa. "Não acreditei quando o policial ligou", disse. O taxista Roberto, parado no farol, foi atingido. "Ele estava bêbado e disse que ia para Goiás", relatou. Francisco confessou o roubo e foi detido pela Guarda Civil Metropolitana, aguardando o procedimento na delegacia.



