Homem sofre acidente e morre misteriosamente antes de chegar a hospital

Manuel perdeu o controle de sua moto e colidiu com um guincho em Mogi das Cruzes (SP). Após o acidente, ele foi socorrido por uma ambulância do Samu, mas nunca chegou ao hospital. Câmeras de segurança mostraram a ambulância deixando o local, e Manuel foi encontrado morto posteriormente, com indícios de agressão. A prefeitura afirmou que o atendimento não seguiu os protocolos exigidos e a equipe foi afastada. A polícia esteve presente na cena, mas nenhuma ação foi registrada. A família busca respostas sobre o que realmente aconteceu naquela madrugada.



