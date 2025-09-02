Homem suspeito de estelionato é preso durante operação em São Paulo

Um homem suspeito de integrar uma quadrilha de estelionatários foi preso na zona leste da capital paulista em uma operação conjunta das polícias de São Paulo e do Distrito Federal na manhã desta terça-feira (2).

O delegado Henry Galdino, um dos mais experientes do Distrito Federal, lidera a operação que busca cumprir 11 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão relacionados ao caso. Apesar das alegações iniciais de inocência por parte do detido, há evidências ligando-o à organização investigada. Estima-se que cerca de 18 milhões de reais tenham sido desviados pelas atividades fraudulentas desse grupo.

A operação mobilizou um grande contingente policial fortemente armado para garantir o cumprimento dos mandados judiciais. As autoridades continuam trabalhando para capturar outros envolvidos enquanto os detidos são levados ao Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para mais investigações.

Segundo o delegado Galdino, "essa operação envolve uma investigação complexa e a colaboração entre as polícias civis dos dois estados foi crucial para o seu sucesso".

