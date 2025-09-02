Logo R7.com
Homem suspeito de estelionato é preso durante operação em São Paulo

Estima-se que cerca de R$ 18 milhões tenham sido desviados pelas atividades fraudulentas desse grupo

Balanço Geral Manhã|Do R7

Um homem suspeito de integrar uma quadrilha de estelionatários foi preso na zona leste da capital paulista em uma operação conjunta das polícias de São Paulo e do Distrito Federal na manhã desta terça-feira (2).


O delegado Henry Galdino, um dos mais experientes do Distrito Federal, lidera a operação que busca cumprir 11 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão relacionados ao caso. Apesar das alegações iniciais de inocência por parte do detido, há evidências ligando-o à organização investigada. Estima-se que cerca de 18 milhões de reais tenham sido desviados pelas atividades fraudulentas desse grupo.


A operação mobilizou um grande contingente policial fortemente armado para garantir o cumprimento dos mandados judiciais. As autoridades continuam trabalhando para capturar outros envolvidos enquanto os detidos são levados ao Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para mais investigações.


Segundo o delegado Galdino, "essa operação envolve uma investigação complexa e a colaboração entre as polícias civis dos dois estados foi crucial para o seu sucesso".


