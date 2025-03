Homem suspeito de matar a ex é preso em quarto de hotel em São Paulo

Um homem suspeito de matar a ex-companheira foi preso em um hotel em São Paulo. O crime foi presenciado pela filha do casal. Familiares afirmam que o relacionamento era marcado por ciúmes e agressões. Após o crime, ele foi capturado por equipes da delegacia da mulher de Diadema e confessou o ato por ciúme. A polícia encontrou drogas na residência da vítima e investiga possível envolvimento com o tráfico. Sebastião permanece detido na delegacia em Diadema.



