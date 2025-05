Homem suspeito de participar de morte de professora é preso em São Paulo

Um homem foi preso como suspeito de participação na morte da professora Fernanda Bonin em São Paulo . Esta prisão ocorreu após a identificação de impressões digitais dele no carro abandonado da vítima, encontrado a cerca de um quilômetro do local onde o corpo foi descoberto, próximo ao autódromo de Interlagos. A polícia também apreendeu uma faca e um celular.



O suspeito negou envolvimento direto no assassinato durante o depoimento, apesar de confirmar ter abandonado o carro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!