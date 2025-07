Um homem capturou um jacaré tinga de um metro e meio e tentou trocar o animal por comida em Manaus (AM). A comercialização de animais silvestres é considerada crime ambiental com pena prevista entre seis meses a um ano de detenção. A Polícia Ambiental foi acionada após o ocorrido..



