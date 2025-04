Homem vira porteiro e mata ex-namorada em condomínio de SP

A jovem Marcela, de 20 anos, foi assassinada por seu ex-companheiro Mateus, de 27, no condomínio onde morava. Ele se mudou para perto dela e conseguiu um emprego como porteiro, tudo parte de um plano cruel. Mesmo com duas medidas protetivas contra ele por violência doméstica, Mateus a atacou com uma faca na entrada do prédio enquanto ela retornava do trabalho, no dia de seu aniversário. Marcela foi socorrida, mas não resistiu após quatro dias internada.



