Homens são presos com fraldas recheadas de cocaína

A Polícia Federal desmantelou uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína, usando métodos inusitados de transporte. A investigação se intensificou após as prisões de Mateus Suárez Rufino e Edinei Lucas Pinto de Araújo, flagrados transportando drogas escondidas em vestimentas semelhantes a fraldas. Davi Pinto de Oliveira, apontado como o líder do grupo, organizava o esquema com a ajuda de sua amante Maiara, que foi presa tentando embarcar para a França com drogas. O grupo contratava "mulas" para transportar entorpecentes, oferecendo até R$ 13 mil por viagem. No total, foram solicitadas as prisões de 25 envolvidos e o bloqueio de quase R$ 9 milhões em bens da quadrilha.



