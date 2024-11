Hospital em São Paulo promove campanha sobre cuidados com bebês prematuros

No Brasil, 11% dos bebês nascem prematuros anualmente, totalizando cerca de 300 mil. O Hospital do Mandaqui em São Paulo organizou o quarto encontro do Novembro Roxo para discutir a prematuridade e oferecer suporte às famílias. Juliana compartilhou sua experiência com a filha Maitê, que nasceu aos oito meses. A mãe de Anthony também aguarda alta após uma gravidez complicada. O hospital atende cerca de 40 internados na UTI neonatal mensalmente.