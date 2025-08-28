Hytalo Santos e companheiro serão transferidos de São Paulo para João Pessoa nesta quinta (28)
Detenção de influenciador em São Paulo leva à transferência para João Pessoa
O influenciador digital Hytalo Santos e seu companheiro Israel Vicente serão transferidos de São Paulo para João Pessoa (PB) nesta quinta-feira (28). Detidos no último dia 15, eles devem chegar ao Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, na região metropolitana de João Pessoa, por volta das 17h10.
Após a chegada, ambos passarão por exames no Instituto de Medicina Legal e prestarão depoimento na Cidade da Polícia Civil antes de serem encaminhados ao presídio Flósculo da Nóbrega, conhecido como Roger. O diretor do presídio destacou que o tratamento será padrão, com uma entrevista para avaliar saúde e pertences entregues a advogados ou familiares. Inicialmente, serão alocados em um pavilhão destinado à comunidade LGBTQIA+.
O presídio, atualmente com superlotação, mantém-se organizado e seguro. O diretor assegurou que não haverá tratamento diferenciado para os novos detidos, respeitando os procedimentos judiciais e penitenciários estabelecidos.
Hytalo e Israel são investigados por suposta exploração sexual, tráfico humano e adultização de crianças e adolescentes em conteúdos publicados nas redes sociais.
