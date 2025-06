Idosa de 94 anos procura cachorro que fugiu de casa na zona leste de SP

Uma idosa de 94 anos está à procura de seu cachorro da raça dachshund, chamado Charlie, que escapou de sua casa na zona leste de São Paulo . O cão foi visto pela última vez seguindo pessoas em um estacionamento e foi levado por um casal que pensou que ele estava abandonado. Aracy Benko, que tem dificuldades auditivas, relata a forte ligação emocional com Charlie, seu fiel companheiro há quase nove anos. A família resgatou imagens de uma câmera de segurança e espera que o casal entre em contato para devolvê-lo. "Eu peço por caridade quem estiver com o Charlie que me devolva, porque eu quero muito ele de volta", implora a idosa, destacando a importância do cachorro para seu bem-estar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!