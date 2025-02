Idosa e cachorrinhas são atropeladas na zona norte de SP; motorista fugiu sem prestar socorro

Uma idosa de 74 anos foi atropelada enquanto passeava com suas duas cachorrinhas no bairro do Mandaqui, na zona norte de São Paulo. O motorista não aguardou a travessia da vítima e passou por cima dos animais. A idosa sofreu escoriações, e uma das cachorrinhas teve fraturas na bacia e mandíbula, sendo levada ao veterinário para cirurgia. Ambas foram socorridas por pessoas que estavam no local, mas o motorista fugiu sem prestar socorro e não foi localizado pela Polícia Militar.