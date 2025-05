Idosa morre ao cair no fosso de elevador de casa de repouso em São Paulo

Maria Mazieiro Andreoletti, de 85 anos, morreu após cair no fosso do elevador da casa de repouso onde vivia, em Sapopemba, em São Paulo . Segundo os bombeiros, a idosa, que tentava entrar no elevador, caiu e foi atingida pelo equipamento.



A filha dela, Solange, relatou que a mãe já havia mencionado falhas no elevador. A Secretaria de Segurança Pública investiga o caso, enquanto a prefeitura afirma que a clínica está em situação regular. A família pede uma apuração rigorosa para esclarecer as circunstâncias do acidente trágico.



