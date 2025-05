Idosa procura cachorro desaparecido há mais de um mês em São Paulo

A comerciante Assunta Jaillita, de 68 anos, está à procura de seu cachorro Nino, que desapareceu durante um passeio no bairro da Bela Vista, em São Paulo , há mais de um mês. O animal se assustou com os gritos de um morador de rua e fugiu. Desde então, Assunta caminha diariamente pela região em busca de Nino, acreditando que alguém pode tê-lo encontrado e levado para casa. Ela tem distribuído folhetos com fotos do cachorro por locais públicos na esperança de reencontrá-lo em breve.



