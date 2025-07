Idoso é agredido e assaltado na frente da mulher em São Paulo

Um casal de idosos foi vítima de um assalto enquanto caminhava pelo bairro. Miguel de Oliveira, que já havia sofrido dois AVCs, não conseguiu reagir ao ataque. Os criminosos se aproximaram em uma bicicleta. Antes do ataque, a esposa de Miguel, Alzira, já havia notado a atitude suspeita dos assaltantes. Durante o assalto, o idoso foi agredido com socos e empurrões, e teve suas alianças e corrente roubadas. A esposa presenciou a cena e gritou por socorro, mas os criminosos fugiram rapidamente. O casal registrou boletim de ocorrência após o incidente, que deixou marcas físicas e emocionais.



