Idoso é atropelado enquanto atravessava na faixa de pedestres no Bosque da Saúde, zona sul de SP

Um homem de 81 anos foi atropelado ao atravessar a faixa de pedestres no cruzamento de duas ruas na zona sul de São Paulo. Ele ficou gravemente ferido e perdeu temporariamente a memória após o impacto com um carro que fazia conversão. Moradores relataram frequentes acidentes no local e solicitaram melhorias. A CET anunciou que vai instalar uma rotatória para aumentar a segurança.



