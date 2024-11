Um idoso foi agredido por um desconhecido dentro de um supermercado em São Paulo. As imagens das câmeras de monitoramento mostram o homem chegando por trás do senhor e desferindo um soco. O idoso estava fazendo compras quando a agressão ocorreu. Ele caiu no chão e ficou ferido. O agressor deixou rapidamente o local e causou confusão nas proximidades.