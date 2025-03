Idoso morre após ser atropelado por motorista embriagado na Grande São Paulo

Um idoso que varria a calçada morreu após ser atropelado por um carro na contramão e em alta velocidade em Itaquaquecetuba (SP). O veículo colidiu com outro automóvel antes de atingir o homem. Os bombeiros constatam o óbito no local. O motorista, mostrando sinais de embriaguez, foi detido pela polícia, que abriu inquérito por homicídio doloso.



