Idoso tem aliança roubada em frente a uma sorveteria em São Paulo

Um homem foi assaltado na frente de uma sorveteria por um criminoso disfarçado de entregador na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. O assaltante abordou a vítima com uma arma e roubou sua corrente e aliança de casamento. Após o crime, o ladrão fugiu em uma motocicleta. Apesar do acionamento da polícia, o suspeito não foi encontrado. A ocorrência gerou debates sobre a segurança na região.



