Idosos relatam transtornos e privações durante apagão em São Paulo

O apagão em São Paulo afeta toda a população em gera, mas sobretudo os idosos. Moradora do oitavo andar de um condomínio que está sem energia, Irene, de 85 anos, não sai de casa desde sexta-feira (11). Maria Helena também enfrenta desafios semelhantes aos 83 anos e depende do apoio da bengala para se locomover. Ela menciona que sua medicação foi deixada no comércio do filho para não estragar.