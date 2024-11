Imagens mostram sequestro de ambulante morto no litoral paulista

Um ambulante foi assassinado em Santos, litoral de São Paulo. Fábio Luiz da Silva foi sequestrado por Fran Cenildo. A vítima trabalhava ao lado do agressor. O corpo foi encontrado em uma avenida após o crime. Fran confessou ter cometido o homicídio devido a um suposto abuso contra suas filhas. No entanto, a versão dele é contestada por imagens de segurança e depoimentos de testemunhas. José Felipe, primo do autor do crime, está foragido.