Imagens mostram últimos momentos de professora encontrada morta em circunstâncias misteriosas em SP

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte da professora de matemática Fernanda Bonin, de 43 anos, considerando as hipóteses de latrocínio e homicídio. Fernanda foi chamada por sua ex-companheira, com quem tinha dois filhos, para ajudar com um problema mecânico no carro.



Imagens de segurança mostram Fernanda deixando seu apartamento, conversando ao celular. Seu corpo foi encontrado depois em uma área de mata próxima ao autódromo de Interlagos, enquanto seu carro permanece desaparecido.



