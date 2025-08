‘Implorei para não morrer’, diz cantor gospel baleado por pm em terminal da Barra Funda

O cantor gospel João Igor, de 26 anos, foi baleado por um policial militar no terminal rodoviário da Barra Funda, São Paulo . Durante uma viagem para Bauru, o soldado alegou sentir cheiro de maconha e afirmou que os irmãos reagiram à abordagem. João, no entanto, nega e afirma que apenas se defendeu. O cantor agora aguarda cirurgia devido às lesões no braço. Uma substância semelhante à maconha foi encontrada com o irmão, e a polícia investiga o caso.



