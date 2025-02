Incêndio atinge apartamento em condomínio na região central de São Paulo

Um incêndio atingiu apartamento no sexto andar de um prédio de alto padrão na Bela Vista, centro de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (5). O Corpo de Bombeiros controlou rapidamente as chamas. As imagens foram capturadas por vizinhos que testemunharam o incidente. A Defesa Civil está programada para inspecionar a estrutura do edifício devido aos danos causados pelo fogo. Não houve feridos.