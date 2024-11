Incêndio atinge apartamento na Saúde, zona sul de São Paulo

Um incêndio atingiu um apartamento localizado na Saúde, zona sul de São Paulo. O prédio foi evacuado e todos os moradores deixaram seus apartamentos. As chamas se concentraram em um apartamento e ainda não há informações sobre a causa do incêndio. Os bombeiros enviaram oito viaturas para o local para combater as chamas. Não foram registradas pessoas feridas. Após algumas horas de trabalho, o incêndio foi controlado.