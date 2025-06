Incêndio atinge apartamento no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo

Um incêndio atingiu um apartamento na Avenida Nazaré, região do Ipiranga, zona sul de São Paulo , na manhã desta terça-feira (3). Várias viaturas do Corpo de Bombeiros trabalhavam para conter as chamas por volta das 8h, e uma varredura está em andamento para verificar vazamentos e possíveis riscos. Moradores foram evacuados por segurança. A unidade de resgate está no local devido a feridos. As causas ainda estão sendo investigadas. Um morador ferido foi resgatado e encaminhado para atendimento.



