Um incêndio ocorreu em uma residência na zona oeste de São Paulo. Nesta terça (22), 13 viaturas do Corpo de Bombeiros estão presentes no local para controlar as chamas. A equipe do helicóptero da RECORD acompanha o trabalho dos bombeiros que atuam para conter o fogo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!