Incêndio atinge fábrica que fica ao lado de escola na zona sul de São Paulo

Um incêndio começou por volta das 2h30 desta sexta-feira (21) em uma fábrica de isolantes térmicos na zona sul de São Paulo. O Corpo de Bombeiros foi mobilizado em massa, enviando mais de 20 caminhões para conter as chamas e impedir que se espalhem para a escola estadual Reducino de Oliveira Lara e para uma fábrica de bicicletas próximas. A vice-diretora da escola confirmou que não haverá aulas pela manhã. As autoridades solicitaram que moradores mantenham distância devido ao risco de desabamento.



