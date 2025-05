Incêndio atinge prédio comercial na região central de São Paulo

Um incêndio atingiu uma antiga fábrica de persianas em um prédio entre a avenida Angélica e a rua Brigadeiro Galvão, no bairro Santa Cecília, São Paulo . O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h por uma padaria local. O incêndio começou no segundo pavimento e destruiu completamente a área. Oito viaturas participaram da operação, e a área foi interditada. Não há informações de vítimas, mas a Defesa Civil será acionada para avaliar os danos estruturais. O.



