Incêndio causado por celular na tomada destrói casa e loja em Santo André (SP)

Uma família viu sua casa e loja destruídas por um incêndio causado por um celular deixado carregando em Santo André (SP). O fogo, que começou na sala, rapidamente se alastrou, consumindo tudo que havia no imóvel.



O Corpo de Bombeiros enviou oito viaturas e lutou contra as chamas por três horas. O dono da casa, Amaro, perdeu todos os bens, incluindo documentos e lembranças de família. Prejuízos podem ultrapassar R$ 100 mil . Determinado, Amaro afirma: "Não vou desistir. Vou arrumar tudo com fé em Deus." A família agora depende da solidariedade de amigos e vizinhos para recomeçar.



