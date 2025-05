Incêndio destrói loja e assusta moradores de prédio na zona oeste de São Paulo

Um incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (29) destruiu uma loja especializada em conserto e preparação de motos elétricas na zona oeste de São Paulo . Moradores do prédio onde a loja está localizada foram evacuados rapidamente. O Corpo de Bombeiros atuou com cinco viaturas para controlar o fogo. Não houve feridos entre os residentes, mas danos materiais significativos foram registrados. A área permanece interditada para apuração dos prejuízos.



