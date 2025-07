Incêndio em comunidade de SP mobiliza moradores e bombeiros para conter as chamas

Um incêndio ocorreu em uma comunidade de São Paulo onde os moradores utilizaram água da caixa d'água para tentar apagar as chamas. Eles subiram nas lajes e encheram baldes com água, enquanto policiais auxiliavam no local. A fumaça obrigou algumas pessoas a evacuarem suas residências. Os bombeiros chegaram para controlar o incêndio utilizando mangueiras conectadas à caixa d'água disponível na área.



