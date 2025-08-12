Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Influenciador Felca relata ameaças e uso de carro blindado após denunciar exploração infantil

Ele denunciou o também influenciador Hytalo Santos

Balanço Geral Manhã|Do R7

O influenciador Felca passou a usar carro blindado e seguranças em São Paulo, após ameaças de morte. Ele denunciou o também influenciador Hytalo Santos sobre a exploração da imagem infantil nas redes sociais. O vídeo de 50 minutos explicando a situação viralizou, revelando como algoritmos promovem esses vídeos. O caso, que recebeu apoio de outros artistas, continua a ser monitorado.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Morte
  • Redes sociais
  • São Paulo (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.