Influenciador Felca relata ameaças e uso de carro blindado após denunciar exploração infantil

O influenciador Felca passou a usar carro blindado e seguranças em São Paulo , após ameaças de morte. Ele denunciou o também influenciador Hytalo Santos sobre a exploração da imagem infantil nas redes sociais. O vídeo de 50 minutos explicando a situação viralizou, revelando como algoritmos promovem esses vídeos. O caso, que recebeu apoio de outros artistas, continua a ser monitorado.



