Influenciador mostra carro a 200 km por hora em rodovia e causa polêmica

Um influenciador digital publicou um vídeo dirigindo a quase 200 km/h em uma rodovia. O objetivo era mostrar a potência do carro após um procedimento chamado remap. Especialistas alertam que essa modificação pode comprometer a segurança do veículo e aumentar o risco de acidentes. No Brasil, o limite de velocidade nas rodovias é de 120 km/h e ultrapassá-lo pode resultar em multas significativas. Estima-se que cerca de 35 mil pessoas morrem anualmente em acidentes relacionados ao excesso de velocidade.



