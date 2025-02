Influenciador suspeito de aplicar golpes em vendas de carros é preso em SP

Acusado de aplicar golpes envolvendo a venda de carros de luxo, o influenciador Felippe Ribeiro foi preso na manhã desta quinta (13) em uma mansão na cidade de Carapicuíba (SP). De acordo com a polícia, ele comprava veículos de quem não conseguia pagar o financiamento por valores abaixo do mercado com a promessa de quitar o restante da dívida. Em seguida, ele vendia o carro para outra pessoa pelo valor de tabela e não pagava o financiamento e nem entregava a documentação.