Influenciadora é presa após atropelar jovem e crianças em parquinho

A influenciadora Sara Gabriela Ratunde Santos foi presa após atropelar duas crianças e uma jovem de 20 anos em um parquinho de Vila Velha (ES). O carro que dirigia subiu na calçada, acertando as vítimas, que são da mesma família. Elas foram rapidamente atendidas por paramédicos e estão fora de perigo. Sara admitiu ter usado maconha antes do acidente, e a polícia encontrou a substância no veículo. Inicialmente, ela tentou culpar um gari que quase foi atropelado, alegando ser vítima de uma tentativa de assalto. Após o teste do bafômetro dar negativo e admitindo o uso de entorpecentes, Sara, que tem quase 100 mil seguidores , foi conduzida ao presídio feminino.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!