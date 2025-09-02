Influenciadora que customizou tornozeleira é presa novamente por simular ganhos em jogos de azar
Karol Digital é suspeita de integrar esquema que movimentou R$ 217 milhões entre 2019 e 2024
A influenciadora Karol Digital foi novamente presa sob a acusação de fraudes em jogos de azar. Em um esquema que movimentou mais de R$ 217 milhões entre 2019 e 2024, ela simulava vitórias em apostas para enganar seus seguidores online.
Durante cumprimento de pena anterior, Karol causou polêmica ao customizar sua tornozeleira eletrônica com pedras brilhantes. Agora, ela e seu namorado, Demerson Rezende Costa, enfrentam acusações de associação criminosa, lavagem de dinheiro e fraude. A Justiça bloqueou bens dos dois, incluindo sete carros de luxo e vários imóveis.
A defesa nega envolvimento do casal em atividades ilegais, enquanto as investigações da continuam.
