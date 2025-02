Influenciadora termina namoro com filho de Leonardo por causa de vídeo em que mulher beija o pé dele

A influencer Hariany terminou seu relacionamento com Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, depois que um vídeo se tornou viral, mostrando uma mulher beijando o dedo do dele durante uma festa. Hariany anunciou a separação nas redes sociais. O episódio gerou um debate sobre se a ação pode ser considerada traição.



